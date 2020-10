Superbonus, da oggi è possibile inviare asseverazioni a Enea (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Da oggi è possibile inviare all’Enea anche le asseverazioni e i documenti previsti nell’ambito della normativa sul Superbonus 110%, ai sensi dell’art. 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77 e dei decreti 06 agosto 2020 (Decreto Requisiti Ecobonus e Decreto asseverazioni). La compilazione dell’asseverazione – spiega l’Agenzia in una nota – potrà essere effettuata direttamente sul sito “detrazioni fiscali” dell’Enea che consente anche di allegare la documentazione prevista. Dalla data odierna decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Daall’anche lee i documenti previsti nell’ambito della normativa sul110%, ai sensi dell’art. 119 della legge 17 luglio 2020 n. 77 e dei decreti 06 agosto 2020 (Decreto Requisiti Ecobonus e Decreto). La compilazione dell’asseverazione – spiega l’Agenzia in una nota – potrà essere effettuata direttamente sul sito “detrazioni fiscali” dell’che consente anche di allegare la documentazione prevista. Dalla data odierna decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale ...

