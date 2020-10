Selvaggia Roma smentisce la positività al Covid | è giallo al GF VIP

Leggi su chenews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Si continua a parlare dell’ingresso rinviato, dei nuovi partecipanti al GF Vip, per un caso di positiva al, ènel programma(fonte foto: Instagram, @)Puntata piena di sorprese ed emozioni, quella andata in onda ieri al GF VIP, con il conduttore Alfonso Signorini che ha dovuto annunciare il mancato ingresso, per il momento, dei tre nuovi concorrenti in casa per un sospetto caso di positività al: arriva la smentita di. Colpi di scena a non finire, lacrime, risate, litigi ed avvicinamenti, gli ingredienti del Grande Fratello Vip continuano a tener compagnia ed ...