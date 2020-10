Scampitella | colpo nella notte a Scampitella in una tabaccheria

Leggi su anteprima24

(Av) – Questa, verso l'1.30, è stato perpetrato un furto in unadi. I ladri, dopo aver divelto l'inferriata e forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti nell'esercizio e rubato sigarette, biglietti "gratta e vinci" e denaro contante. In corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Indagini in corso.