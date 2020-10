Roma, bus presi d’assalto e utenti ammassati: ecco la vera ‘movida’ a cui sono costretti i romani (Di martedì 27 ottobre 2020) Dramma a Roma questa mattina: poco dopo le 9.00 un uomo è stato rinvenuto sui binari della Metro C all’altezza della stazione Bolognetta. Camminava sui binari quando è sopraggiunto il treno e l’ipotesi del suicidio resta, almeno per ora, la pista più accreditata. Nonostante siano passate ore dall’incidente e la circolazione sia stata ripristinata su gran parte della tratta della linea C, sono tanti i pendolari che ancora adesso prendono d’assalto, come è successo per l’intera giornata, i bus sostitutivi. E ritorna attuale il problema dei mezzi di trasporto sempre più affollati nella Capitale. E non solo. Le immagini degli utenti – sì con mascherine, ma senza alcun distanziamento – indignano e lasciano stupefatti. C’è rabbia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) Dramma aquesta mattina: poco dopo le 9.00 un uomo è stato rinvenuto sui binari della Metro C all’altezza della stazione Bolognetta. Camminava sui binari quando è sopraggiunto il treno e l’ipotesi del suicidio resta, almeno per ora, la pista più accreditata. Nonostante siano passate ore dall’incidente e la circolazione sia stata ripristinata su gran parte della tratta della linea C,tanti i pendolari che ancora adesso prendono d’assalto, come è successo per l’intera giornata, i bus sostitutivi. E ritorna attuale il problema dei mezzi di trasporto sempre più affollati nella Capitale. E non solo. Le immagini degli– sì con mascherine, ma senza alcun distanziamento – indignano e lasciano stupefatti. C’è rabbia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma bus Roma, continua il caos su bus e metro: assembramenti e proteste Corriere dello Sport Non indossa la mascherina sul bus, l'autista lo riprende e lui lo ferisce con una bottiglia rotta

Lo ha invitato ad indossare la mascherina a bordo del bus, per tutta risposta il passeggero ha preso una bottiglia di vetro, l'ha rotta contro uno dei sostegni del bus con una scheggia che ha ferito ...

Teatri e cinema chiusi: “Non riesco a capire, ripenso all'estate in Sardegna"

Penso alle Metro piene, alle stazioni ingolfate. Alle immagini dei ragazzi ammassati fuori dalle scuole. Ai bus stracolmi. Alle manifestazioni dei negazionisti. Alle vie piene in piena estate. Ad un ...

Lo ha invitato ad indossare la mascherina a bordo del bus, per tutta risposta il passeggero ha preso una bottiglia di vetro, l'ha rotta contro uno dei sostegni del bus con una scheggia che ha ferito ...