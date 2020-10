Pjanic: “Bello ritrovare subito la Juve. Difficoltà? Normale avere problemi all’inizio” (Di martedì 27 ottobre 2020) Insieme al tecnico Koeman, ha parlato in conferenza stampa in casa Barcellona il centrocampista ex Juventus, Miralem Pjanic. Queste le parole del bosniaco: “Sono davvero contento di tornare qui e di giocare con la mia ex squadra. Ho dei ricordi positivi, ho passato quattro anni bellissimi qui e sono contento di rivedere le persone con cui ho lavorato e felice di vedere la squadra e tutto lo staff. Abbiamo vinto tanto e avranno sempre un posto nel mio cuore. Sarà una partita difficile. Conosco bene la mentalità che hanno alla Juventus e è bello affrontare squadre del genere”. Su Pirlo e l’inizio non buono dei bianconeri: “La Juve ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alle idee di Pirlo, è Normale perché ha appena ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Insieme al tecnico Koeman, ha parlato in conferenza stampa in casa Barcellona il centrocampista exntus, Miralem. Queste le parole del bosniaco: “Sono davvero contento di tornare qui e di giocare con la mia ex squadra. Ho dei ricordi positivi, ho passato quattro anni bellissimi qui e sono contento di rivedere le persone con cui ho lavorato e felice di vedere la squadra e tutto lo staff. Abbiamo vinto tanto e avranno sempre un posto nel mio cuore. Sarà una partita difficile. Conosco bene la mentalità che hanno allantus e è bello affrontare squadre del genere”. Su Pirlo e l’inizio non buono dei bianconeri: “Laha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi alle idee di Pirlo, èperché ha appena ...

