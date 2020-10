‘Nobel’ per l’insegnamento a un prof italiano: per fare il proprio mestiere non serve essere eroi (Di martedì 27 ottobre 2020) di Ilaria Muggianu Scano Daniele Manni è il primo italiano a vincere il “Premio Nobel” per l’insegnamento, il Global Teacher Award. Manni è insegnante di Informatica all’Istituto Tecnico Informatico “Galilei – Costa – Scarambone” di Lecce, dove insegna a studentesse e studenti a ideare piccole e micro imprese che concretamente lanciano sul mercato nuovi prodotti e servizi. È la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a darne notizia: “Complimenti dunque al prof. Manni, alla dirigente scolastica Addolorata Mazzotta e a tutto l’Istituto per il prezioso lavoro portato avanti e i traguardi raggiunti”. Il 22 novembre, in India, avrà luogo la cerimonia di consegna del riconoscimento. Già a settembre il professor Manni è stato sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) di Ilaria Muggianu Scano Daniele Manni è il primoa vincere il “Premio Nobel” per l’insegnamento, il Global Teacher Award. Manni è insegnante di Informatica all’Istituto Tecnico Informatico “Galilei – Costa – Scarambone” di Lecce, dove insegna a studentesse e studenti a ideare piccole e micro imprese che concretamente lanciano sul mercato nuovi prodotti e servizi. È la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a darne notizia: “Complimenti dunque al. Manni, alla dirigente scolastica Addolorata Mazzotta e a tutto l’Istituto per il prezioso lavoro portato avanti e i traguardi raggiunti”. Il 22 novembre, in India, avrà luogo la cerimonia di consegna del riconoscimento. Già a settembre ilessor Manni è stato sul ...

albertoangela : “È un vero miracolo che un’icona come me sappia parlare”! Nelle parole di @anna_foglietta, che recita magistralment… - RussoMu : RT @ilfattoblog: ‘Nobel’ per l’insegnamento a un prof italiano: per fare il proprio mestiere non serve essere eroi - ilfattoblog : ‘Nobel’ per l’insegnamento a un prof italiano: per fare il proprio mestiere non serve essere eroi - clikservernet : ‘Nobel’ per l’insegnamento a un prof italiano: per fare il proprio mestiere non serve essere eroi - Noovyis : (‘Nobel’ per l’insegnamento a un prof italiano: per fare il proprio mestiere non serve essere eroi) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Nobel’ per Nobel: premio Medicina a Alter, Houghton e Rice per scoperta virus epatite C ciociariaoggi.it