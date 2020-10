Motorola Razr 5G è lo smartphone pieghevole che ci fa tornare ragazzini

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ilè la fotografia dell’evoluzione pazzesca dei cellulari. In 15 anni siamo passati da un telefono che serviva soltanto per telefonare – tutte le altre funzioni erano estremamente limitate – a unoche può tranquillamente sostituire un computer nella vita di tutti i giorni: dalle foto al calendario, dal displayalle app, paragonare questi due modelli è praticamente impossibile. Eppure quando lo prendi in mano per la prima volta, l’effetto nostalgia è fortissimo e la modalità Retro che fa risuonare la classica suoneria «Hello Moto» è un vero e proprio tuffo nel passato. La vecchia interfacciaè una chicca per gli appassionati meno giovani che hanno posseduto un cellulare ...