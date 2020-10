Milan Roma, Fonseca: «VAR, non è come l’anno scorso…» (Di martedì 27 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pirotecnico pareggio di San Siro contro il Milan. Le sue parole Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo il pirotecnico pareggio di San Siro contro il Milan. Queste le sue parole. «Non devo commentare i rigori. Tutti noi possiamo sbagliare, penso che se ha sbagliato, ha sbagliato per tutte e due le squadre. Il risultato non è quello che volevo prima della partita, volevo vincere, ma dopo quello che è successo, che siamo stati per tre volte sotto nel risultato, è un bene» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pirotecnico pareggio di San Siro contro il. Le sue parole Pauloha parlato in conferenza stampa dopo il pirotecnico pareggio di San Siro contro il. Queste le sue parole. «Non devo commentare i rigori. Tutti noi possiamo sbagliare, penso che se ha sbagliato, ha sbagliato per tutte e due le squadre. Il risultato non è quello che volevo prima della partita, volevo vincere, ma dopo quello che è successo, che siamo stati per tre volte sotto nel risultato, è un bene» Leggi su Calcionews24.com

