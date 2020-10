Il Governo stanzia 5 miliardi per sostenere imprese, lavoratori e famiglie. Conte: “I ristori arriveranno con un bonifico dalla metà di novembre in poi” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Abbiamo appena varato il decreto ristori, che vale complessivamente oltre 5 miliardi che saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie. Io ho firmato il Dpcm, all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c’erano”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dedicata al decreto con cui il Governo erogherà i ristori per le imprese e i lavoratori colpiti dalle ulteriori restrizioni anti-Covid (leggi l’articolo). “I ristori a fondo perduto – ha garantito il premier – arriveranno sul conto con un bonifico dell’Agenzia delle entrate, è il modo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) “Abbiamo appena varato il decreto, che vale complessivamente oltre 5che saranno usati per dare risorse immediate a beneficio delle categorie. Io ho firmato il Dpcm, all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c’erano”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa dedicata al decreto con cui ilerogherà iper lee icolpiti dalle ulteriori restrizioni anti-Covid (leggi l’articolo). “Ia fondo perduto – ha garantito il premier –sul conto con undell’Agenzia delle entrate, è il modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo stanzia Tamponi anche a medici e pediatri Il Governo stanzia 30 milioni Italia a Tavola Tamponi anche a medici e pediatri Il Governo stanzia 30 milioni

Il decreto Ristori ha trovato le risorse per far fare i tamponi veloci (15 euro costo medio) dai medici di famiglia e dai pediatri ai loro pazienti. Tra novembre e dicembre ne saranno eseguiti circa d ...

Voucher pc e internet, via il 9 novembre. Il Governo accelera e corregge le regole

Misure per altro già in ritardo – i primi annunci della presidente del cobul, la ministra Paola Pisano, davano disponibili i voucher a settembre, ma il decreto che stanzia i relativi fondi è ...

