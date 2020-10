Il governatore ligure, ospite di Non Stop News, ha commentato le misure restrittive introdotte con il nuovo Dpcm (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato le nuove restrizioni anti-Covid Restrizioni-Covid, Toti: “Riaprire i ristoranti fino alle 23.00” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti hale nuove restrizioni anti-Covid Restrizioni-Covid, Toti: “Riaprire i ristoranti fino alle 23.00” su Notizie.it.

codeghino10 : RT @ilgiornale: L’idea di un lockdown per i soggetti anziani e fragili è stata rilanciata dal governatore ligure Toti. Ipotesi simile discu… - AnnaLu68097816 : RT @ilgiornale: L’idea di un lockdown per i soggetti anziani e fragili è stata rilanciata dal governatore ligure Toti. Ipotesi simile discu… - GINA32451015 : RT @ilgiornale: L’idea di un lockdown per i soggetti anziani e fragili è stata rilanciata dal governatore ligure Toti. Ipotesi simile discu… - ilgiornale : L’idea di un lockdown per i soggetti anziani e fragili è stata rilanciata dal governatore ligure Toti. Ipotesi simi… - infoitinterno : Nuovo Dpcm, il governatore ligure Toti: «Le Regioni inascoltate -