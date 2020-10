Il Collegio 5, alunni e professori: ecco chi sono e nuova location (Di martedì 27 ottobre 2020) Riparte oggi, martedì 27 ottobre su Rai2 la nuova edizione de Il Collegio 5, il docu-reality che quest’anno sarà ambientato nel 1992. Si tratta dell’anno di nascita di Internet, dei primi cellulari, dei rave party, dell’hip hop ma anche di Mani pulite e dei terribili agguati ai giudici Falcone e Borsellino. Con tutti questi temi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 ottobre 2020) Riparte oggi, martedì 27 ottobre su Rai2 laedizione de Il5, il docu-reality che quest’anno sarà ambientato nel 1992. Si tratta dell’anno di nascita di Internet, dei primi cellulari, dei rave party, dell’hip hop ma anche di Mani pulite e dei terribili agguati ai giudici Falcone e Borsellino. Con tutti questi temi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

cosenzanicola : @AzzolinaLucia il collegio dei docenti ha deciso di non fare la didattica in presenza per gli alunni disabili come… - fanpage : #IlCollegio Chi sono i partecipanti di questa edizione - IOdonna : “Il Collegio 5”: riapre stasera la scuola di Rai 2, catapultata in un 1992 molto pre Covid - blogtivvu : Il Collegio 5, alunni e professori: ecco chi sono e nuova location - zazoomblog : Il Collegio 5: gli alunni partecipanti nel cast del docu-reality di Rai 2 - #Collegio #alunni #partecipanti -