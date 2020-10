Francia, prezzi produzione in crescita a settembre (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si rafforza la crescita dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di settembre. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,3% dopo il +0,1% di agosto. Su anno i prezzi hanno segnato un rallentamento a -2,1% come nel mese precedente. I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,2% da un +0,1% precedente, mentre quelli relativi al mercato estero una variazione pari a +0,4% dopo il -0,3% precedente. (Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF) Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Si rafforza ladeiallainnel mese di. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, ialle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,3% dopo il +0,1% di agosto. Su anno ihanno segnato un rallentamento a -2,1% come nel mese precedente. Idei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,2% da un +0,1% precedente, mentre quelli relativi al mercato estero una variazione pari a +0,4% dopo il -0,3% precedente. (Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)

Sul fronte macroeconomico in Francia l'Insee ha reso noto che l'Indice dei Prezzi di Produzione (PPI) e' cresciuto dello 0,2% nel mese di settembre dopo la variazione dello 0,1% ad agosto.

