Festival di Cannes 2020: quattro titoli sul red carpet dal 27 al 29 ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Festival di Cannes stenderà il tappeto rosso al Palais des Festivals di Cannes questa settimana in uno speciale evento fisico di tre giorni, dal 27 al 29 ottobre, cinque mesi dopo che è stato costretto a cancellare la sua 73a edizione a maggio a causa del Pandemia di covid19. Oltre a dare al delegato generale Thierry Frémaux e al suo team un senso di chiusura su un anno complesso, l’evento è un atto di solidarietà per la città di Cannes e i suoi abitanti, che hanno visto i loro mezzi di sussistenza decimati da marzo in poi come Festival, conferenze ei turisti se ne stavano alla larga. Film presentati (Festival di Cannes 2020) Verranno presentati ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020) Ildistenderà il tappeto rosso al Palais dess diquesta settimana in uno speciale evento fisico di tre giorni, dal 27 al 29, cinque mesi dopo che è stato costretto a cancellare la sua 73a edizione a maggio a causa del Pandemia di covid19. Oltre a dare al delegato generale Thierry Frémaux e al suo team un senso di chiusura su un anno complesso, l’evento è un atto di solidarietà per la città die i suoi abitanti, che hanno visto i loro mezzi di sussistenza decimati da marzo in poi come, conferenze ei turisti se ne stavano alla larga. Film presentati (di) Verranno presentati ...

