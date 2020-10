Elisa Isoardi sbotta in diretta: “Chi mi chiama la ex di Salvini…” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Chi mi chiama la ex di Salvini non sa il resto“, queste le dure parole di Elisa Isoardi ospite da I Lunatici, su Rai Radio2. Nonostante i successi ottenuti in campo televisivo, ancora tantissime persone associano il suo nome a quello dell’ex compagno Matteo Salvini. Intervistata, la Isoardi si è lasciata andare ad un duro sfogo contro tutti coloro che la considerano ancora la ‘fidanzata di‘. Elisa Isoardi sbotta in diretta: “Basta chiamarmi ex di Matteo” Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Eppure, molto spesso, il suo nome è associato a quello di Matteo Salvini, suo ex compagno: ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) “Chi mila ex di Salvini non sa il resto“, queste le dure parole diospite da I Lunatici, su Rai Radio2. Nonostante i successi ottenuti in campo televisivo, ancora tantissime persone associano il suo nome a quello dell’ex compagno Matteo Salvini. Intervistata, lasi è lasciata andare ad un duro sfogo contro tutti coloro che la considerano ancora la ‘fidanzata di‘.in: “Bastarmi ex di Matteo”è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Eppure, molto spesso, il suo nome è associato a quello di Matteo Salvini, suo ex compagno: ...

ElisaDiGiacomo : Elisa Isoardi su Todaro: 'Siamo una coppia a tutti gli effetti? No, lo state dicendo voi' - GCugini : Elisa Isoardi: 'Chi mi chiama la ex di Salvini, non sa il resto. Per Todaro ho grande rispetto' - infoitcultura : Guillermo Mariotto mette in imbarazzo Elisa Isoardi a Ballando con le stelle: la battuta volgare indigna il web (FO… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ballano su un letto - infoitcultura : Elisa Isoardi stuzzicata da Mariotto: “Quei movimento sul letto…sei esperta!” -