Dpcm, Conte: 'Misure non in discussione, in maggioranza ci sia responsabilità. Politica non soffi sul fuoco' (Di martedì 27 ottobre 2020) Le motivazioni dietro alle Misure drastiche del Dpcm sono gli argomenti affrontati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che questa mattina con due interventi, sul 'Fatto Quotidiano' e sul '...

In seguito alla chiusura imposta a teatri e cinema dall’ultimo DPCM firmato dal Premier il 24 ottobre ... delusione in una lettera indirizzata oggi al Presidente del Consiglio Conte, ai Ministri ...

Teatri e cinema in Sicilia, Musumeci chiede al Governo un allentamento delle restrizioni

Nonostante il Governatore con un’ordinanza abbia previsto una misura più restrittiva del Dpcm firmato da Conte – che prevede il ‘coprifuoco’ dalle 23 alle 5 del giorno successivo – Musumeci vorrebbe ...

