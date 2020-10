Dpcm: 28 denunciati scontri Milano, 13 minori (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - Milano, 27 OTT - Sono state 28 le persone denunciate per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale a seguito degli incidenti verificatesi ieri a Milano in una manifestazione non ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, -, 27 OTT - Sono state 28 le persone denunciate per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale a seguito degli incidenti verificatesi ieri ain una manifestazione non ...

Davide737373 : @KiuppusDeWumpus Assolutamente non possono permettersi di fare domande del genere. Sono un giornalista, conosco il… - japanjappo01 : @StaseraItalia @MichelDess Non c'è problema per queste restrizioni museruole all'aperto basta non ondossarele tanto… - LatinaBiz : Polizia Ad Aprilia nella serata del 20 ottobre dieci capoverdiani residenti in città erano in evidente stato di eb… - SonSempreIoEh : vita la prima prevarica sulla seconda. quando tu vedi operai in sciopero denunciati per mancata ottemperanza a un d… -