Deregibus racconta De Gregori in 700 pagine

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Francesco De. I testi. La storia delle canzoni” è il nuovo libro a cura di Enricocheaneddoti e curiosità del cantante “Rimmel” è una canzone milanese, “La storia” l’ha cantata per primo Gianni Morandi, “Il cuoco di Salò” era una filastrocca per bambini, “La donna cannone” inizialmente non doveva essere pubblicata, “Sempre e per sempre”… L'articolo Corriere Nazionale.