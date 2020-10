MediasetTgcom24 : Corruzione nella Sanità abruzzese: 4 arresti, c'è anche un primario #chieti - silviacarducci5 : @GeMa7799 @matteosalvinimi forse perche' ora anche nella lega dlaga la corruzione come nel pd??? maneggio abusivo d… - AgenziaOpinione : guardia di finanza – chieti * OPERAZIONE “ A CUORE APERTO ”: « CORRUZIONE NELLA SANITà ABRUZZESE, ESEGUITE 4 ORDINA… - Agenparl : GDF CH: CORRUZIONE NELLA SANITÀ ABRUZZESE (CS+VIDEO) - - AliceVeziano : RT @GiovanniAgost20: Nonostante la disastrosa vicenda Palamara, ripongo, sempre e comunque, le mie speranze nella Magistratura italiana che… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione nella

TGCOM

Quattro persone sono finite ai domiciliari con l'accusa, a vario titolo, di corruzione, turbativa d'asta, falso e omicidio colposo, nell'ambito di un'inchiesta sulla Sanità abruzzese. Si tratta di due ...nei confronti di 4 soggetti residenti in Abruzzo e nelle Marche, indagati a vario titolo per corruzione, falso, turbativa d’asta e omicidio colposo per una maxi frode sulla spesa sanitaria. Ad ...