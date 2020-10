Bologna | Mihajlovic | «Abbiamo vinto meritatamente Dominguez? Mi aspetto di più»

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sinisaha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria delcontro la Salernitana. Le sue parole Sinisaha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria delcontro la Salerniata. Le sue parole. PARTITA – «Sapevo che oggi sarebbe stata una partita difficile. Questo perché loro sono una squadra imbattuta in Serie B. Noi, invece, avevamo tanti giocatori in campo che schieravo per la prima volta ed è stata una partita equilibrata. Poi, con l’ingresso di alcuni giocatori, la partita è cambiata e».– «Ha fatto bene, ma da lui midi più. Comunque è stato bravo, ha recuperato tanti ...

Ma hanno fatto bene”. Terzo turno di Coppa Italia superato per il Bologna di Mihajlovic, che con un 2 a 0 supera la Reggina e si proietta verso il prossimo impegno, che in Coppa lo vedrà contrapposto ...Schouten e Svanberg danno maggior equilibrio e stanno lavorando bene. In più l’utilizzo di Sansone è molto importante perchè fa un lavoro in fase difensiva che Barrow non fa e questo è molto… Leggi ...