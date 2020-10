Atp Vienna 2020, Djokovic: “È il 500 più duro dell’anno” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Quest’anno Vienna è l’Atp 500 più duro che abbia mai visto, cè un campo di partecipazione di altissima qualità”. Lo ha detto Novak Djokovic, impegnato nel tabellone principale del torneo Atp 500 di Vienna 2020 in cui punta alla vittoria ma dovrà fare i conti con tanti rivali di livello. L’esordio sarà contro il connazionale Krajnovic: “Ci conosciamo da tempo, siamo praticamente cresciuti insieme. Mi sono anche allenato con lui qualche giorno a Belgrado prima di venire qui”. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Quest’annoè l’Atp 500 piùche abbia mai visto, cè un campo di partecipazione di altissima qualità”. Lo ha detto Novak, impegnato nel tabellone principale del torneo Atp 500 diin cui punta alla vittoria ma dovrà fare i conti con tanti rivali di livello. L’esordio sarà contro il connazionale Krajnovic: “Ci conosciamo da tempo, siamo praticamente cresciuti insieme. Mi sono anche allenato con lui qualche giorno a Belgrado prima di venire qui”.

TennisWorldit : Il commento di Stefanos Tsitsipas in vista dell'esordio nell'Atp di Vienna - livetennisit : ATP Vienna: LIVE i risultati con il dettaglio del Primo Turno. In campo Lorenzo Sonego (LIVE) - WeAreTennisITA : Nel torneo ATP di Vienna già fuori Denis Shapovalov, sconfitto dal n.153 ATP Jurij Rodionov fra lo stupore generale… - TennisWebMag : Sono Lorenzo Sonego e Andreas Seppi i due azzurri impegnati oggi nel primo turno rispettivamente dell'Atp 500 di Vi… - WeAreTennisITA : Kei Nishikori non giocherà il torneo di Vienna. Il giapponese si è ritirato per un problema alla spalla destra. Il… -