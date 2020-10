Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 26 OTTOBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA CASILINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TIBURTINA, TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE VERSO TIVOLI; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PASSIAMO ALL’ ALLERTA METEO DELLA: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO PIOGGE SUL TERRITORIO, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO, IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA; IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ...