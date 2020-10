Roma, Kumbulla: "Errore sul gol di Ibra ma poi ho rimediato" (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma - Una partita spettacolare a San Siro tra Milan e Roma che si è conclusa con un pirotecnico 3 a 3 . La squadra di Paulo Fonseca è riuscita per tre volte a riprendere il risultato con i gol di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020)- Una partita spettacolare a San Siro tra Milan eche si è conclusa con un pirotecnico 3 a 3 . La squadra di Paulo Fonseca è riuscita per tre volte a riprendere il risultato con i gol di ...

OfficialASRoma : Triplice fischio. Troviamo il pareggio tre volte, con i gol di @EdDzeko, @JordanVeretout e Kumbulla. Forza Rom… - SkySport : MILAN-ROMA 3-3 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (2’) ? #Dzeko (14’) ? #Saelemaekers (47') ? rig. #Veretout (71') ?… - Gazzetta_it : #MilanRoma 3-3: Sei gol, errori, rigori e polemiche: la #Roma acciuffa il 3-3, niente fuga per il #Milan - calciomercatoit : ?? Anche #Kumbulla commenta la serata di #MilanRoma - LucaParry85 : @Alebulk Guarda che l'ho visto e appena leao prende la palla e si accentra ho detto mettila in mezzo per ibra lui t… -