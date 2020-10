Proteste anti-Dpcm, scontri a Milano tra manifestanti e forze dell'ordine (Di lunedì 26 ottobre 2020) ...dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Tgcom24 13 di 13 Tgcom24 13 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) ...dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le fotoa gallery Ansa 1 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Ansa 13 di 13 Tgcom24 13 di 13 Tgcom24 13 ...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - DriverMattia198 : RT @MediasetTgcom24: Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano - teresit67936047 : Chiusure anti covid: proteste in piazza a Roma, Milano e Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste anti Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione anche a Napoli e Torino TGCOM Proteste da Nord a Sud contro il nuovo DPCM. A Napoli chiedono il “reddito di salute”

Mentre il governo è a lavoro sul Decreto legge “Ristori” che dovrebbe portare “soldi veri” nelle tasche delle categorie penalizzate dalle nuove misure anti-Covid ... 25 ottobre oggi si sono scatenate ...

Latina, proteste contro il nuovo dpcm: "Chiediamo libertà di lavorare"

Così Andrea Fanti, titolare di un pub a Latina, commenta il nuovo dpcm con le misure anti-Covid durante una manifestazione a Latina. Decine le persone scese in piazza per protestare. Come in molte ...

