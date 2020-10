Proteste anti-Dpcm, a Torino negozi saccheggiati e una decina di fermati (Di lunedì 26 ottobre 2020) commenta Ansa Due negozi della centralissima via Roma, a Torino, sono stati devastati da gruppi di manifestanti nel corso degli episodi di guerriglia con le forze dell'ordine avvenuti dopo il raduno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) commenta Ansa Duedella centralissima via Roma, a, sono stati devastati da gruppi di manifestnel corso degli episodi di guerriglia con le forze dell'ordine avvenuti dopo il raduno ...

MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - UsqueAdFinem71 : RT @angelo_forgione: Devastazioni, saccheggi e scontri stasera a #Torino e #Milano. La sapentissima regia della camorra. - angelo_forgione : Devastazioni, saccheggi e scontri stasera a #Torino e #Milano. La sapentissima regia della camorra. -