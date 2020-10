Piccinini: “Juve-Napoli? Serve buon senso, va rigiocata” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tiene ancora banco la decisione del giudice sportivo circa il 3-0 a tavolino in occasione di Juventus-Napoli. In attesa di sapere quando ci sarà l’appello … L'articolo Piccinini: “Juve-Napoli? Serve buon senso, va rigiocata” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tiene ancora banco la decisione del giudice sportivo circa il 3-0 a tavolino in occasione di Juventus-. In attesa di sapere quando ci sarà l’appello … L'articolo: “Juve-, va rigiocata” proviene da ForzAzzurri.net.

Frances72173223 : @NonSoloJuve Piccinini in questo caso é stato ridicolo, ha addirittura detto che la Juve deve rimpiangere a centroc… - Frankyno7 : RT @doublepottere: @JPeppp Figlio di un ex calciatore della juve. Ho conosciuto un anziano 'avvelenato' con Piccinini, che si permette di p… - Salvato95551627 : RT @areanapoliit: Piccinini: 'Juve-Napoli va rigiocata! Rigore Lozano, Doveri come può negarlo senza rivedere?' - call_the_kernel : RT @areanapoliit: Piccinini: 'Juve-Napoli va rigiocata! Rigore Lozano, Doveri come può negarlo senza rivedere?' - areanapoliit : Piccinini: 'Juve-Napoli va rigiocata! Rigore Lozano, Doveri come può negarlo senza rivedere?' -

