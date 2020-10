Nuovo Dpcm agita la maggioranza. Renzi attacca: «Va cambiato». Ira di Zingaretti: «No a doppi giochi» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm crea fibrillazioni nella maggioranza. Matteo Renzi si dice intenzionato a chiedere che venga modificato, la sua Italia Viva fa trapelare l'irritazione della ministra... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilcrea fibrillazioni nella. Matteosi dice intenzionato a chiedere che venga modificato, la sua Italia Viva fa trapelare l'irritazione della ministra...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - fisco24_info : Nuovo Dpcm, Confcommercio: 'Danni insopportabili' : Sangalli: 'Domani incontro con Conte' - vitaindiretta : #COVID19, manifestazioni e proteste in tutta Italia dopo il nuovo #Dpcm. Gli aggiornamenti di @Livilla2 da Roma,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, ristorazione, spettacolo, turismo e sport: ecco gli aiuti in arrivo Il Sole 24 ORE Nuovo Dpcm, il calcetto si ferma ma gli altri sport amatoriali? Ecco cosa si può fare e cosa no

Il calcetto si ferma, il tennis no. E palestre, piscine, impianti sciistici? Dopo il nuovo DPCM (datato 24 ottobre, ma di fatto in vigore da oggi), il Governo, attraverso il sito ufficiale del ...

Covid19 Sicilia, 568 nuovi positivi e 11 morti, 220 casi a Palermo, 121 a Catania

07Proteste per il nuovo dpcm, una giornalista e due cameramen aggrediti in Sicilia 17:01Bassorilievo consente a visitatori ciechi di ammirare L'Annunciata di Antonello da Messina 17:01Palermo, ...

