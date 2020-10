Leggenda Dixon, per la sesta volta la IndyCar è sua. Ora il mito Foyt è a un passo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dall'altra parte dell'oceano c'è un mondo che corre veloce come e più della Formula 1, e da un po' di tempo in qua sembra farlo in parallelo. Solo in leggero ritardo, si direbbe. Per il resto è molto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dall'altra parte dell'oceano c'è un mondo che corre veloce come e più della Formula 1, e da un po' di tempo in qua sembra farlo in parallelo. Solo in leggero ritardo, si direbbe. Per il resto è molto ...

Gazzetta_it : Leggenda @scottdixon9, per la sesta volta la #INDYCAR è sua. Ora il mito Foyt è a un passo @CGRTeams @GanassiChip… - ImpieriFilippo : RT @federicob95: Josef Newgarden vince un clamoroso #FirestoneGP ma non basta. Scott Dixon è campione #IndyCar per la sesta volta, col terz… - alex85ferrari : Leggenda della #Indycar Dixon 6 volte campione! - FrederickSeb : RT @federicob95: Josef Newgarden vince un clamoroso #FirestoneGP ma non basta. Scott Dixon è campione #IndyCar per la sesta volta, col terz… - federicob95 : Josef Newgarden vince un clamoroso #FirestoneGP ma non basta. Scott Dixon è campione #IndyCar per la sesta volta, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Leggenda Dixon Leggenda Dixon, per la sesta volta la IndyCar è sua. Ora il mito Foyt è a un passo La Gazzetta dello Sport Jimmie Johnson, il mito della Nascar correrà in IndyCar nel 2021

Jimmie Johnson, leggenda delle Nascar coni suoi sette campionati conquistati e 83 gare vinte, correrà l’anno prossimo in Indycar con il team di Chip Ganassi. “Ho sognato di correre in IndyCar da quand ...

Jimmie Johnson, leggenda delle Nascar coni suoi sette campionati conquistati e 83 gare vinte, correrà l’anno prossimo in Indycar con il team di Chip Ganassi. “Ho sognato di correre in IndyCar da quand ...