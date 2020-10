Le bombe carta lanciate durante la protesta a Catania

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a. Duesono statadavanti la sede della Prefettura dilacontro le chiusure disposte dall’ultimo Dpcm per contenere la diffusione del Covid-19. Le deflagrazioni non hanno causato alcun ferito, ma hanno fatto scattare uno scontro tra le varie anime dei manifestanti, poi rientrato. Nessun contatto tra loro e le forse dell’ordine. L’iniziativa era stata preannunciata da una campagna anonima promossa da giorni sui social network da un anonimo e all’appuntamento si sono presentati in diverse centinaia di persone Gli slogan urlati sono “libertà” e “basta”, Secondo Live Sicilia tra i volti noti nel pubblico ...