L’audio fake sui 38 positivi nella RSA di Trieste per il vaccino antinfluenzale

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) In queste ore sta circolando un messaggio audio che racconta che 38 anziani in una RSA disono risultatial Coronavirus dopo essere stati vaccinati contro l’influenza: “ecco come ti servono la seconda ondata in tempo reale, ti creano inelle case di riposo”. Ovviamente è unanews L’audiosui 38RSA diper ilIl messaggio completo riportato su molti post nei social recita: “ECCO COME TI SERVONO LA SECONDA ONDATA IN TEMPO REALE, TI CREANO INELLE CASE DI RIPOSO. Testimonianza da una casa di riposo di. 38 vaccini antinfluenzali fatti ad altrettanti ...