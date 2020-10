Izabel Goulart | look sensuale per il suo compleanno Lady Trapp fa sognare con le sue curve

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La compagna del portiere dell'Eintracht Kevinposta sui social le foto del suoe del suoe i suoi follower apprezzano. Fisico stratosferico per la bellissima modellache festeggia sul web assieme ai suoi fan.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGyGVhWBcfQ/"embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGyGU8fhyyr/" Golssip.

amiamonoistesse : Izabel Goulart and Sebastian Gobbi (2003- 2006) sono stati insieme per 3 anni. Lei aveva 18 anni e lui 24. -

Ultime Notizie dalla rete : Izabel Goulart

LiberoQuotidiano.it

La modella brasiliana non ha rinunciato a tenersi in forma nemmeno durante il lockdown.Dai tagli che passano dal corto all'extra lungo al biondo caramello, Jennifer Lopez offre più di una tendenza capelli da copiare per l'autunno 2020 ...