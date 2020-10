In forte calo gli ingressi di cittadini non comunitari. Nel 2019 quasi il 27 per cento in meno di richieste di soggiorno e il 47 di asilo rispetto all’anno precedente (Di lunedì 26 ottobre 2020) La diminuzione dei flussi in ingresso in Italia era iniziata già prima della pandemia da Covid-19. Nel 2019 sono stati rilasciati 177.254 nuovi permessi di soggiorno, il 26,8% in meno rispetto al 2018. La contrazione, rileva l’Istat, ha interessato in maniera generalizzata i permessi richiesti per tutte le diverse motivazioni all’ingresso. Tuttavia, anche nel 2019, il calo maggiore ha interessato i permessi rilasciati per richiesta di asilo, passati da circa 51 mila e 500 nel 2018 a 27.029 nel 2019 (-47,4%). Sono in calo anche i permessi per lavoro (-22,5%), cresciuti invece tra il 2017 e il 2018; i permessi per ricongiungimento familiare (-17,8%); i permessi per studio (-7,4%), caratterizzati da un’elevata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) La diminuzione dei flussi in ingresso in Italia era iniziata già prima della pandemia da Covid-19. Nelsono stati rilasciati 177.254 nuovi permessi di, il 26,8% inal 2018. La contrazione, rileva l’Istat, ha interessato in maniera generalizzata i permessi richiesti per tutte le diverse motivazioni all’ingresso. Tuttavia, anche nel, ilmaggiore ha interessato i permessi rilasciati per richiesta di, passati da circa 51 mila e 500 nel 2018 a 27.029 nel(-47,4%). Sono inanche i permessi per lavoro (-22,5%), cresciuti invece tra il 2017 e il 2018; i permessi per ricongiungimento familiare (-17,8%); i permessi per studio (-7,4%), caratterizzati da un’elevata ...

