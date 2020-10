Gismondo: "Le misure di Conte? Assurde. Così un lockdown disastroso" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Federico Garau La microbiologa critica le scelte dell'esecutivo e la via percorsa dal Cts: "Toglie solamente la possibilità di una vita quasi normale, che ormai non abbiamo più" Voleva evitare il lockdown e dinanzi alle telecamere in più occasioni aveva allontanato con forza questa eventualità, ma il premier Giuseppe Conte ha di fatto portato il Paese a vivere nuovamente una situazione del genere: questa l'opinione della microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano Maria Rita Gismondo, che ha parlato ai microfoni di AdnKronos. "Il premier Giuseppe Conte la scorsa settimana aveva detto che un lockdown sarebbe stato disastroso", spiega l'esperta, tuttavia "queste misure di fatto creano un lockdown, peraltro con dei ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Federico Garau La microbiologa critica le scelte dell'esecutivo e la via percorsa dal Cts: "Toglie solamente la possibilità di una vita quasi normale, che ormai non abbiamo più" Voleva evitare ile dinanzi alle telecamere in più occasioni aveva allontanato con forza questa eventualità, ma il premier Giuseppeha di fatto portato il Paese a vivere nuovamente una situazione del genere: questa l'opinione della microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano Maria Rita, che ha parlato ai microfoni di AdnKronos. "Il premier Giuseppela scorsa settimana aveva detto che unsarebbe stato", spiega l'esperta, tuttavia "questedi fatto creano un, peraltro con dei ...

Ma senza le misure adatte, e se non sarà responsabile ... che poi peraltro si traduce in provvedimenti morbidi e tiepidi", spiega in conclusione la Gismondo, "ma che avesse rispetto del benessere ...

