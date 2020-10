‘Gf Vip 5’, stasera l’ingresso di Selvaggia Roma nella Casa: il sarcastico avvertimento di Eliana Michelazzo agli inquilini! (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono ben lontani i tempi in cui Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo erano amiche. Quando, infatti, Eliana era stata travolta dallo scandalo del Prati Gate, Selvaggia era stata la prima a difenderla sui social e in tutte le trasmissioni televisive. Qualcosa, però, si è rotto nella loro amicizia e i loro rapporti si sono incrinati definitivamente. Eliana era stata la prima ad accusare Selvaggia di avere avuto un flirt col suo ex fidanzato e nonostante la Roma si fosse difesa, le due, poco dopo, erano anche state protagoniste di una rissa in discoteca. Le accuse reciproche erano continuate nei mesi, fino a sfociare negli ultimi mesi in cui la Michelazzo aveva insinuato che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono ben lontani i tempi in cuiederano amiche. Quando, infatti,era stata travolta dallo scandalo del Prati Gate,era stata la prima a difenderla sui social e in tutte le trasmissioni televisive. Qualcosa, però, si è rottoloro amicizia e i loro rapporti si sono incrinati definitivamente.era stata la prima ad accusaredi avere avuto un flirt col suo ex fidanzato e nonostante lasi fosse difesa, le due, poco dopo, erano anche state protagoniste di una rissa in discoteca. Le accuse reciproche erano continuate nei mesi, fino a sfociare negli ultimi mesi in cui laaveva insinuato che ...

blogtivvu : Qual è il segreto di Elisabetta Gregoraci? Messaggi in codice al #GFVip - Codacons : Non c’è da meravigliarsi se crescono gli episodi di bullismo e violenza, specie contro le donne, considerato che la… - leggoit : Gf Vip, #FuoriEnock: i social chiedono l'espulsione del fratello di Balotelli dopo la frase choc contro Guenda - zazoomblog : Codacons chiede la chiusura del GF Vip: “Trasmissione pericolosa bullismo e violenza” (FOTO) - #Codacons #chiede… - Chicca_colors : RT @ineedalcool: Bettarini e la Salemi hanno già fatto il GF quindi non capisco la loro utilità SELVAGGIA ROMA È UNA VIP? Perché? Oltre a… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Tv: Salvini, 'mi piace Leali ma non ho seguito vicenda Grande fratello' Affaritaliani.it