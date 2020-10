Gennaro Mauro contro Anna Ascione dopo Temptation Island: ‘La verità verrà a galla’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Finito il programma Temptation Island 8, alcune delle coppie che avevano deciso di separarsi al falò finale hanno confermato la loro scelta. Tra queste ci sono quella formata da Anna Ascione Gennaro Mauro. I due, nonostante due falò di confronto, non erano riusciti a passare sopra a quanto accaduto nel villaggio e la Ascione aveva confermato la decisione di finire per sempre la storia con Gennaro. Anna e Gennaro non sono tornati insieme Durante l’ultima puntata di Temptation Island, nello spazio dedicato alle coppie un mese dopo, la ex coppia si è presentata separata. Era balzato agli occhi l’atteggiamento di Gennaro che ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Finito il programma8, alcune delle coppie che avevano deciso di separarsi al falò finale hanno confermato la loro scelta. Tra queste ci sono quella formata da. I due, nonostante due falò di confronto, non erano riusciti a passare sopra a quanto accaduto nel villaggio e laaveva confermato la decisione di finire per sempre la storia connon sono tornati insieme Durante l’ultima puntata di, nello spazio dedicato alle coppie un mese, la ex coppia si è presentata separata. Era balzato agli occhi l’atteggiamento diche ...

