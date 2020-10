Fusione Fca-Psa più vicina. In arrivo l’ok dell’antitrust Ue (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’autorità antitrust europea potrebbe anticipare il via libera alla Fusione tra Fca e Psa. Secondo fonti finanziarie avrebbe giudicato positivamente le proposte presentate da Fca e Psa. Le due aziende non commentano l’indiscrezione. L’approvazione era attesa – secondo quanto aveva riferito l’autorità europea – entro il 2 febbraio. Si spiega così il fatto che mette … L'articolo Fusione Fca-Psa più vicina. In arrivo l’ok dell’antitrust Ue è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’autorità antitrust europea potrebbe anticipare il via libera allatra Fca e Psa. Secondo fonti finanziarie avrebbe giudicato positivamente le proposte presentate da Fca e Psa. Le due aziende non commentano l’indiscrezione. L’approvazione era attesa – secondo quanto aveva riferito l’autorità europea – entro il 2 febbraio. Si spiega così il fatto che mette … L'articoloFca-Psa più. Inl’ok dell’antitrust Ue è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

