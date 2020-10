Fratelli d'Italia chiede il voto sulle comunicazioni di Conte (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Fratelli d'Italia chiede "ai Presidenti di Camera e Senato che il presidente del Consiglio Conte venga in Parlamento per riferire sull'ultimo Dpcm, varato lo scorso 24 ottobre, non attraverso una semplice informativa ma con comunicazioni su cui il Parlamento avrà la possibilità di esprimersi attraverso un voto". "Camera e Senato non possono continuare ad essere considerate come il palcoscenico per le passerelle del presidente del Consiglio - spiegano i presidenti FdI di Senato e Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida - Rivendichiamo il diritto del Parlamento di esprimersi sui provvedimenti varati dal governo, di presentare proposte e magari anche di correggere o bocciare la linea intrapresa finora, cosi' come stabilisce la Costituzione". "Inoltre, chiediamo che il presidente ... Leggi su agi (Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI -d'Italia chiede "ai Presidenti di Camera e Senato che il presidente del Consigliovenga in Parlamento per riferire sull'ultimo Dpcm, varato lo scorso 24 ottobre, non attraverso una semplice informativa ma consu cui il Parlamento avrà la possibilità di esprimersi attraverso un". "Camera e Senato non possono continuare ad essere considerate come il palcoscenico per le passerelle del presidente del Consiglio - spiegano i presidenti FdI di Senato e Camera, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida - Rivendichiamo il diritto del Parlamento di esprimersi sui provvedimenti varati dal governo, di presentare proposte e magari anche di correggere o bocciare la linea intrapresa finora, cosi' come stabilisce la Costituzione". "Inoltre, chiediamo che il presidente ...

