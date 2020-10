Eva Henger e Mercedesz, la bomba di Lucas Peracchi: "Il tempo passa per tutti, forse la mamma..." (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ancora scintille tra Eva Henger e Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger (figlia di Eva e Riccardo Schicchi). Tra loro c'è un rapporto conflittuale che va avanti ormai da oltre un anno e mezzo. Un duro scontro in televisione che non si è mai acutizzato. tutti contro tutti: Eva, tempo fa, aveva accusato Lucas di essere violento con sua figlia. Ma senza prove tangibili contro il bel trentenne, che è sempre rimasto in silenzio esprimendo tutto l'amore per Mercedesz. In diretta su RTL102.5 News Peracchi torna a parlare della faccenda madre-figlia. E spara una vera cannonata. "Ho letto quello che dice, non sono stupito. È un disco rotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ancora scintille tra Eva, fidanzato di(figlia di Eva e Riccardo Schicchi). Tra loro c'è un rapporto conflittuale che va avanti ormai da oltre un anno e mezzo. Un duro scontro in televisione che non si è mai acutizzato.contro: Eva,fa, aveva accusatodi essere violento con sua figlia. Ma senza prove tangibili contro il bel trentenne, che è sempre rimasto in silenzio esprimendo tutto l'amore per. In diretta su RTL102.5 Newstorna a parlare della faccenda madre-figlia. E spara una vera cannonata. "Ho letto quello che dice, non sono stupito. È un disco rotto ...

AttilaAzureRive : RT @GianniVEVO2021: Non sto bene. Mercedesz ed Eva Henger non si parlano da un anno. E io non sto bene, per niente. - Pistacchio89 : @giaestrismo Ma è eva henger? - mic__par : RT @GianniVEVO2021: Non sto bene. Mercedesz ed Eva Henger non si parlano da un anno. E io non sto bene, per niente. - blogtivvu : Eva Henger e Mercedesz: lite è una farsa? Ex attrice replica a segnalazione - zazoomblog : Eva Henger e Mercedesz le liti sono una farsa? La versione dell’ex attrice - #Henger #Mercedesz #farsa? #versione -