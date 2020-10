«Due settimane fa dovevamo stare zitti» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il ministro Spadafora, su quando si diceva che in Italia le cose stavano andando meglio che nel resto d'Europa Leggi su ilpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il ministro Spadafora, su quando si diceva che in Italia le cose stavano andando meglio che nel resto d'Europa

matteograndi : Uno statista avrebbe fatto scelte impopolari subito, ma con un orizzonte temporale certo. Un pavido avrebbe rimand… - disinformatico : Per tutti quelli che hanno le soluzioni facili in tasca: provateci voi a dirigere una barca che quando muovi il tim… - Agenzia_Ansa : 'Saranno necessari interventi drastici se non cambia il trend in 20 giorni': Lo dice Massimo #Galli, direttore Mal… - timus7 : @GiorgiaMeloni Lo sai che la Francia e in lockdown da due settimane si...o fai finta di niente e caciottara - giacomino_ponta : RT @pietroraffa: Fazio:'Fino a qualche settimana fa si diceva 'non siamo come la Francia, siamo stati bravi, il nostro lockdown è servito'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Due settimane Pandemia: senza restrizioni lockdown in due settimane. Lo dicono i numeri Wall Street Italia Germania: Covid, per Lauterbach (SpD) probabile serrata tra poche settimane

In particolare, Lauterbach ha avvertito che, “se non riusciamo a limitare i contatti personali nelle prossime due o tre settimane”, i contagi aumenteranno “tanto bruscamente che sarà impossibile ...

Quelle attese infinite dei tamponi "Nessuna notizia dei risultati"

"Siamo sequestrati in casa da tre settimane e dei risultati del nostro tampone non sappiamo nulla da giorni". E’ la denuncia di una mamma pistoiese che si trova nel turbinio delle problematiche tampon ...

In particolare, Lauterbach ha avvertito che, “se non riusciamo a limitare i contatti personali nelle prossime due o tre settimane”, i contagi aumenteranno “tanto bruscamente che sarà impossibile ..."Siamo sequestrati in casa da tre settimane e dei risultati del nostro tampone non sappiamo nulla da giorni". E’ la denuncia di una mamma pistoiese che si trova nel turbinio delle problematiche tampon ...