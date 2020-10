Dpcm, l’ex presidente Siae a TPI: “Per salvare i lavoratori dello spettacolo servono interventi da Dopoguerra” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “I lavoratori dello spettacolo sono rimasti talmente fiaccati dalle limitazioni che ha richiesto questa situazione d’emergenza dovuta al Coronavirus, che ora lo Stato, a mio avviso, oltre al Tax Credit (cioè quelle somme di denaro che i contribuenti possono sottrarre direttamente dall’ammontare delle tasse dovute, ndr) dovrà ricorrere con grande urgenza a una serie di misure di ristoro e intervento attuate nel Dopoguerra“. Chi parla a TPI è Giorgio Assumma, da molti anni uno tra i legali per antonomasia della gente di spettacolo, e già presidente della Siae, la Società Italiana Autori ed Editori. Bisogna considerare infatti che tra i lavoratori dello spettacolo non ci sono ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Isono rimasti talmente fiaccati dalle limitazioni che ha richiesto questa situazione d’emergenza dovuta al Coronavirus, che ora lo Stato, a mio avviso, oltre al Tax Credit (cioè quelle somme di denaro che i contribuenti possono sottrarre direttamente dall’ammontare delle tasse dovute, ndr) dovrà ricorrere con grande urgenza a una serie di misure di ristoro e intervento attuate nel Dopoguerra“. Chi parla a TPI è Giorgio Assumma, da molti anni uno tra i legali per antonomasia della gente di, e giàdella, la Società Italiana Autori ed Editori. Bisogna considerare infatti che tra inon ci sono ...

