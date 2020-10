Detto Fatto, il contenitore cross-mediale di Rai2 con Bianca Guaccero fuoriclasse (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con la prima puntata della nona edizione, la proclamata svolta di Detto Fatto verso l’emotainment si fa ancora più marcata, con una parte di trasmissione dedicata alle storie di bodyshaming, trattate con toni e atmosfere che rischiano di sfociare nel buonismo e nella retorica. I segmenti talk in alcuni casi sembrano un déjà vu, per via di argomenti già sentiti e ai quali non viene aggiunto nulla di sostanziale (la copertina di Vanessa Incontrada è già stata commentata e ricommentata in tv nelle scorse settimane). Resta comunque un buon equilibrio con i tutorial, marchio distintivo del programma. La prima puntata stagionale di Detto Fatto conferma due elementi in positivo, su tutti: il talento poliedrico di Bianca Guaccero e la ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con la prima puntata della nona edizione, la proclamata svolta diverso l’emotainment si fa ancora più marcata, con una parte di trasmissione dedicata alle storie di bodyshaming, trattate con toni e atmosfere che rischiano di sfociare nel buonismo e nella retorica. I segmenti talk in alcuni casi sembrano un déjà vu, per via di argomenti già sentiti e ai quali non viene aggiunto nulla di sostanziale (la copertina di Vanessa Incontrada è già stata commentata e ricommentata in tv nelle scorse settimane). Resta comunque un buon equilibrio con i tutorial, marchio distintivo del programma. La prima puntata stagionale diconferma due elementi in positivo, su tutti: il talento poliedrico die la ...

