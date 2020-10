Detto Fatto e Ore 14 si riaccende il pomeriggio di Rai 2 da lunedì 26 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ore 14 con Milo Infante un nuovo programma d’informazione da lunedì 26 ottobre C’era bisogno di un altro programma d’informazione in tv nel day time? Secondo i vertici di Rai 2 la risposta è si così alle 14 del 26 ottobre debutta Ore 14 dal lunedì al venerdì con Milo Infante, a seguire ripartirà anche Detto Fatto. Un’ora al giorno dedicata all’informazione e all’approfondimento: cronaca, politica, costume e attualità. Il programma racconterà in diretta le notizie del giorno, accendendo un faro sui fatti principali, con la voglia di approfondirli e comprenderli senza concedere spazio a drammatizzazioni o spettacolarizzazioni di sorta. Collegamenti in diretta, ospiti qualificati e spazio ai giovanissimi per provare a comprendere ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ore 14 con Milo Infante un nuovo programma d’informazione da lunedì 26C’era bisogno di un altro programma d’informazione in tv nel day time? Secondo i vertici di Rai 2 la risposta è si così alle 14 del 26debutta Ore 14 dal lunedì al venerdì con Milo Infante, a seguire ripartirà anche. Un’ora al giorno dedicata all’informazione e all’approfondimento: cronaca, politica, costume e attualità. Il programma racconterà in diretta le notizie del giorno, accendendo un faro sui fatti principali, con la voglia di approfondirli e comprenderli senza concedere spazio a drammatizzazioni o spettacolarizzazioni di sorta. Collegamenti in diretta, ospiti qualificati e spazio ai giovanissimi per provare a comprendere ...

AlessiaMorani : “L’obiettivo del governo è di mantenere la paura, perché attraverso la paura riesce a mantenere se stesso”. Lo ha d… - matteograndi : Uno statista avrebbe fatto scelte impopolari subito, ma con un orizzonte temporale certo. Un pavido avrebbe rimand… - chetempochefa : 'Un'esperienza come quella che ho passato io non la auguro a nessuno di loro. Come ho sempre detto, possiamo divert… - nocchi_rita : RT @martinarosso5: @empathicass tommi ha fatto un gioco e secondo greg toccava la sensibilità di alcuni telespettatori riguardante i lavori… - Dark46208511 : @any1_anya No, no, sa benissimo quando parlare. La domenica sera prima della puntata. A tavola ha detto che in punt… -