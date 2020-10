Coronavirus, ristoratori in protesta sotto la Prefettura: "Rivedere il Dpcm" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ottobre 2020 - Gestori di ristoranti, bar e pub in protesta sotto la sede della Città Metropolitana di Milano, a poche decine di metri dalla Prefettura. Una manifestazione contro le nuove ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milano, 26 ottobre 2020 - Gestori di ristoranti, bar e pub inla sede della Città Metropolitana di Milano, a poche decine di metri dalla. Una manifestazione contro le nuove ...

Corriere : Le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «È la fine, chiuderemo» - Corriere : Le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «È la fin... - corrierebologna : Coronavirus in Emilia-Romagna, nuovo Dpcm: ristoratori e baristi in piazza il 28 - notizieoggi24 : Coronavirus, Renzi: 'Chiederemo di modificare il Dpcm per ristoratori, attività sportive e luoghi di cultura'… - mummy53690440 : Coronavirus, l'ultimo Dpcm è la 'mazzata finale' per i ristoratori. Ecco la foto simbolo del signor Giuseppe -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ristoratori Coronavirus, ristoratori in protesta sotto la Prefettura: "Rivedere il Dpcm" IL GIORNO Coronavirus in Emilia-Romagna, nuovo Dpcm: ristoratori e baristi in piazza il 28

ristoratori e baristi scenderanno in strada, per protestare contro «gli ultimi provvedimenti presi da Governo e alcune Regioni per il contenimento della seconda ondata di Covid-19», che «stanno ...

Renzi: Dpcm va cambiato, mi ha colpito Franceschini...

Insomma, "ci aspettano ancora settimane difficili, bisogna convivere con il Coronavirus. E, per questo ... sperando che ci ascolti e che cambi il Dpcm, nella parte su ristoratori, luoghi di cultura e ...

ristoratori e baristi scenderanno in strada, per protestare contro «gli ultimi provvedimenti presi da Governo e alcune Regioni per il contenimento della seconda ondata di Covid-19», che «stanno ...Insomma, "ci aspettano ancora settimane difficili, bisogna convivere con il Coronavirus. E, per questo ... sperando che ci ascolti e che cambi il Dpcm, nella parte su ristoratori, luoghi di cultura e ...