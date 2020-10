Contributi per il Coronavirus, dal fondo perduto al reddito di emergenza: in arrivo 6 misure di sostegno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il contributo a fondo perduto per le imprese coinvolte dal nuovo Dpcm, cassa integrazione per i lavoratori interessati, credito d imposta per le attivit in affitto, il rinvio del pagamento dell Imu, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il contributo aper le imprese coinvolte dal nuovo Dpcm, cassa integrazione per i lavoratori interessati, credito d imposta per le attivit in affitto, il rinvio del pagamento dell Imu, ...

Mov5Stelle : Diamo respiro alle imprese che assumono! Dal 2021, e per tre anni consecutivi, ogni impresa che assume un giovane… - pdnetwork : La ripartenza dell'Italia passa innanzitutto dal lavoro. Per questo nella #manovra2021 abbiamo deciso di azzerare p… - Mov5Stelle : Arrivano i contributi a fondo perduto per le aziende dei centri storici. Ecco cosa abbiamo previsto nel… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Contributi a fondo perduto a imprese,#cassaintegrazione a lavoratori,credito imposta attività,rinvio #Imu,aiuti a non… - serebellardinel : Contributi a fondo perduto a imprese,#cassaintegrazione a lavoratori,credito imposta attività,rinvio #Imu,aiuti a n… -