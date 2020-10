Codacons: il Grande Fratello Vip rischia la chiusura (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi 26 ottobre 2020 la Codacons attraverso un esposto ha chiesto all’Agcom la chiusura del Grande Fratello Vip, dopo una frase infelice di Mario Balotelli all’ex fidanzata Dayane Mello. Anche nelle edizioni scorse molte volte il Codacons ha richiesto la chiusura del programma, anche se non è mai stata ascoltata. Certo è che questa frase è fuori luogo e ai limiti del volgare, ma comunque stasera è prevista una nuova puntata come ogni lunedì. Il Codacons lotterà per far chiudere il reality, anche se l’impresa non sarà per nulla facile, visto che il programma è comunque molto seguito dai giovani, e Mediaset perderebbe una Grande fetta di share e di ascolti. Leggi anche: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi 26 ottobre 2020 laattraverso un esposto ha chiesto all’Agcom ladelVip, dopo una frase infelice di Mario Balotelli all’ex fidanzata Dayane Mello. Anche nelle edizioni scorse molte volte ilha richiesto ladel programma, anche se non è mai stata ascoltata. Certo è che questa frase è fuori luogo e ai limiti del volgare, ma comunque stasera è prevista una nuova puntata come ogni lunedì. Illotterà per far chiudere il reality, anche se l’impresa non sarà per nulla facile, visto che il programma è comunque molto seguito dai giovani, e Mediaset perderebbe unafetta di share e di ascolti. Leggi anche: ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - Caterinasmn88 : RT @BiasiErika: La faccia di Dayane alla battuta di Balotelli era chiara. In tutto questo il codacons ha chiesto la chiusura del programma,… - Mariostizzaa : @Codacons ma non rompete le palle, la colpa ce l’ha Signorini che ha riso, e Balotelli che ha fatto sta battuta. il… - LevyGalanti : RT @ilgiornale: Il Grande Fratello Vip rischia di chiudere? Il Codacons ha presentato un esposto dopo la battuta sessita di Mario Balotelli… - MarescaFulvia : RT @Diregiovani: Il @Codacons questa volta si è scagliato contro il @GrandeFratello e il suo conduttore @alfosignorini per la battuta sessi… -