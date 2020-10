Atalanta pronta all'esame Ajax. Gasperini: "Possiamo metterli in difficoltà" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bergamo, 26 ottobre 2020 - "Nel calcio ci sono vittorie e sconfitte, bisogna guardare alla gara successiva". L'Atalanta guarda già all'Ajax, alla partita di domani sera a Bergamo al Gewiss Stadium, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bergamo, 26 ottobre 2020 - "Nel calcio ci sono vittorie e sconfitte, bisogna guardare alla gara successiva". L'guarda già all', alla partita di domani sera a Bergamo al Gewiss Stadium, ...

La Dea guarda alla partita di martedì sera a Bergamo al Gewiss Stadium, per riscattare la sconfitta casalinga contro la Sampdoria e voltare pagina ...

Torna la Champions League sulla lavagna betaland: Inter, Lazio e Atalanta favorite. Juve a 2,65 con il Barça. Secondo giro in Champions League. Dopo il buon bilancio della prima giornata della fase a ...

