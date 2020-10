Ascolti TV 25 ottobre 2020 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, domenica 25? Sui canali Rai,, sono andati in onda L’allieva – Morte di un trapper (Rai 1), N.C.I.S. Los Angeles (Rai 2), Che tempo che fa (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Live Non e’ la d’Urso (Canale 5), X-Men – L’inizio (Italia 1) e The Town (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di25, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 25 ottobre 2020: L’Allieva 3, Che tempo che fa, LIVE Non è la D’Urso - zazoomblog : Ascolti tv domenica 25 ottobre: L’Allieva 3 Che tempo che fa LIVE – Non è la D’Urso - #Ascolti #domenica #ottobre: - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle, Tu si Que Vales | Dati Auditel 24 ottobre 2020 - bellicapelli15 : Ascolti tv sabato 24 ottobre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

Si è speso per modificare il nuovo Dpcm, che impone una serie di chiusure, «ma non c’è stato ascolto». Il giorno dopo la pubblicazione del nuovo decreto della presidenza del Consiglio che chiude bar e ...Lunedì 26 ottobre 2020 è andata in onda la prima puntata della prima stagione di Riaccendiamo i Fuochi, programma in onda [...] Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore es ...