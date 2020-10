Acqua sulla Luna? “Così tanta da dissetare future colonie”. L’ipotesi in due studi sulle “trappole fredde” del nostro satellite (Di lunedì 26 ottobre 2020) La disponibilità di Acqua potrebbe non essere più un problema per gli astronauti diretti sulla Luna. E non sarà un problema neanche per le future colonie che si pensa, in futuro, lasceranno la Terra per trasferirsi sul suo satellite. Almeno secondo le conclusioni di due nuovi studi pubblicati sulla rivista Nature Astronomy. In uno studio condotto da Casey Honniball, borsista post-dottorato presso il Goddard Space Flight Center dell’agenzia spaziale americana, sono stati analizzati i dati di SOFIA, l’osservatorio aereo incaricato di studiare le zone dei prossimi alLunaggi, i poli Lunari, tramite l’infrarosso. I risultati mostrano una “firma spettrale” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) La disponibilità dipotrebbe non essere più un problema per gli astronauti diretti. E non sarà un problema neanche per lecolonie che si pensa, in futuro, lasceranno la Terra per trasferirsi sul suo. Almeno secondo le conclusioni di due nuovipubblicatirivista Nature Astronomy. In unoo condotto da Casey Honniball, borsista post-dottorato presso il Goddard Space Flight Center dell’agenzia spaziale americana, sono stati analizzati i dati di SOFIA, l’osservatorio aereo incaricato diare le zone dei prossimi alggi, i poliri, tramite l’infrarosso. I risultati mostrano una “firma spettrale” ...

clikservernet : Acqua sulla Luna? “Così tanta da dissetare future colonie”. L’ipotesi in due studi sulle “trappole fredde” del nost… - lucagrandicelli : C'è acqua sulla #Luna. C'è sempre stata, praticamente. #nasa @SkyTG24 @fanpage - Noovyis : (Acqua sulla Luna? “Così tanta da dissetare future colonie”. L’ipotesi in due studi sulle “trappole fredde” del nos… - urturino : RT @AstronautiCAST: Per la prima volta l'acqua sulla #Luna è stata confermata nella parte illuminata del satellite. In genere è sempre stat… - AndrewPattone : Ora voglio Messner che pubblicizza l’acqua sulla luna -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua sulla L'acqua sulla Terra non può finire, ma sta finendo esquire.com Tucano Urbano: la collezione autunno-inverno 2020/21

Entrambi i tessuti sono laminati a una membrana interna traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua. Le cuciture nastrate ... è armato di protezione CPS morbida omologata sulle ...

Mario Battilani a 91 anni conclude il giro d’Italia

Il 91enne Mario Battilani ha concluso il suo giro d’Italia arrivano sulle coste romagnole e dimostrando che la ... di Bin Lambert che a 100 anni suonati si diverte a scendere sott’acqua con ...

Entrambi i tessuti sono laminati a una membrana interna traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua. Le cuciture nastrate ... è armato di protezione CPS morbida omologata sulle ...Il 91enne Mario Battilani ha concluso il suo giro d’Italia arrivano sulle coste romagnole e dimostrando che la ... di Bin Lambert che a 100 anni suonati si diverte a scendere sott’acqua con ...