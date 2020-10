Traffico Roma del 25-10-2020 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ilè scorrevole sulle principali strade della capitale sul Raccordo Anulare prudenza per due incidenti Uno avvenuto su viale Jonio all’altezza di Piazza Talenti il secondo su via Nocera Umbra nei pressi di via Narni prevista per le ore 16 la riapertura di viale Baccelli vicino alle Terme di Caracalla strada dove sono i lavori alle alberature per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it S2 sub hai tutto al prossimo aggiornamento un servizio accurato e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità