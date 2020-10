Si schianta con la moto fuori strada lungo la Pontebbana | grave un 22enne

(Di domenica 25 ottobre 2020) E' ricoverato in ospedale al Ca' Foncello di Treviso ilZ.M. di Cordignano che, domenica verso le ore 13, ha improvvisamente perso il controllo della suaTriumphlain ...

UEFAcom_it : ?????? ?????????????? ?????????????? contro l'@Atalanta_BC: l'@sscnapoli schianta 4?-1? la Dea al San Paolo con Lozano (doppietta),… - liviokokthi : @iNico10010 @F1Daviderusso Signore un cazzo, é un dipendente stipendiato (manco a poco) ed è un professionista. Sme… - P4RTYP0IS0N : @diobisex Il mio è quando sempre lui si schianta con la macchina tutto fatto con la pelliccia mentre litiga con la… - v_senigallia : Si schianta contro la recinzione di una abitazione: al volante con un tasso alcolico 5 volte superiore al limite… - PiacenzaPress : Con 30 punti di Grozer la Gas Sales Bluenergy schianta Vibo Valentia -

Ultime Notizie dalla rete : schianta con

TrevisoToday

Un'auto infatti è finita fuori strada andandosi a schiantare contro il muro di recinzione di una abitazione. Alla guida dell'auto c'era una 45enne che sottoposto all'etilometro è risultato positivio c ...Tragico scontro tra via Costalunga e via della Pace, davanti al “Red Baron”. Fatale la svolta verso sinistra di una Ford Ka ...