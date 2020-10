Serie A, è show nel primo tempo tra Cagliari e Crotone: finisce 4-2 per i sardi (Di domenica 25 ottobre 2020) di Antonio Mazzolli finisce 4-2 l'anticipo di Serie A delle 12.30 tra Cagliari e Crotone. Succede praticamente tutto nei primi 45 minuti: l'undici di stroppa passa in vantaggio dopo 21 minuti con ... Leggi su globalist (Di domenica 25 ottobre 2020) di Antonio Mazzolli4-2 l'anticipo diA delle 12.30 tra. Succede praticamente tutto nei primi 45 minuti: l'undici di stroppa passa in vantaggio dopo 21 minuti con ...

GQitalia : Non le rivedremo mai più ?? e qualcuna ci mancherà pure - delilahvipic : RT @VanityFairIt: Da «Friends» a Lost» fino a «Game of Thrones». Ecco i 10 migliori e i 10 peggiori finali di serie di sempre secondo noi.… - Kiarachanel88 : RT @VanityFairIt: Da «Friends» a Lost» fino a «Game of Thrones». Ecco i 10 migliori e i 10 peggiori finali di serie di sempre secondo noi.… - VanityFairIt : Da «Friends» a Lost» fino a «Game of Thrones». Ecco i 10 migliori e i 10 peggiori finali di serie di sempre secondo… - WorbasCello : @Grigiopel De Lù... Della serie.. “lo show è bello finché dura poco” (Semi Cit.), eh? ????????? -